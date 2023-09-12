Сбылась мечта дочери погибшего сержанта Журавля: она получила знамя с подписью Залужного

Ярослава Журавель мечтала о флаге с подписью Залужного. Журналисты помогли воплотить в жизнь мечту девушки.

Журналистка Радио Свобода рассказала о мечте Ярославы Журавель в социальных сетях, на что Главнокомандующий ВСУ ответил: "сделаем" и отправил ей флаг со своей подписью.

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Ярославу Журавельу передали флаг от Залужного

Через несколько дней после того, как Главнокомандующий пообещал осуществить мечту девушки, дедушка Ярославы сообщил, что флаг с подписью Залужного пришел ему на почту.

12 сентября Герой Украины и начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, где учится Ярослава, передал ей флаг в руки.

Ярослава получила флаг с подписью Залужного: смотрите видео

Отметим, что Ярослава Ярославовна Журавель хочет быть как папа – разведчицей. В 2021-м Ярослава поступила в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Кроме обучения, девушка вместе с дедушкой занимается волонтерством, а летом ездила к бойцам на передовую.

Ее дедушка отметил, что настроение у нее недетское – "это месть". С ее 15 лет – 10 лет войны.