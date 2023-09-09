Раньше там был военкомат: в российском Ярославле мощно вспыхнула старая усадьба

Крайне странные вещи происходят на территории России. Так, в Ярославле вспыхнул масштабный пожар. Горит здание бывшего военкомата.

Как рассказывают местные телеграм-каналы, горит памятник федерального значения. Речь идет об усадьбе Вахромеева.

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Там был военкомат

Сообщают, что раньше в этой усадьбе размещался военкомат Кировского района. Понятно, что россияне именно это и будут связывать с вероятными причинами пожара в сооружении.

Как стало известно позже, усадьба, охватившая пламя, расположена в центре города на улице Ушинского. А гореть она начала около 20:30.

В МЧС России по Ярославской области отметили, что в 20.45 получили сообщение. В нем говорилось, что вспыхнуло здание, которое никто не использует, на улице Ушинского, 16. На место происшествия отправили как пожарных, так и технику.

Возгорание на площади 200 квадратных метров на втором этаже заброшенного здания, которое ранее уже горело. Во время пожара был спасен один человек,

– рассказал представитель ГУ МЧС.

В Ярославле горит здание бывшего военкомата: смотрите видео

Журналисты рассказывают, что дым в результате пожара распространился на весь центр Ярославля. Известно также, что верхняя часть этого дома получила существенные повреждения.

Обратим внимание на то, что усадьба Авенира Вахромеева построена в начале 19 века. Она считается редким образцом гражданской архитектуры. Как мы уже сказали выше, раньше в этом здании был военкомат. Теперь же оно заброшено и не охраняется никем.

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