Под ударом оказалась топливная система Москвы: ССО нанесли удар по ключевому НПЗ под Ярославлем

Подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в России, который входит в число крупнейших в стране. Операция была проведена в ночь на 28 июня во взаимодействии с подпольным движением на территории России.

Об этом сообщили в Силах специальных операций ВС Украины.

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Что известно об атаке на Ярославский НПЗ?

Операция была проведена во взаимодействии с подпольным движением на территории России "Черная искра". Предприятие входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России по объемам первичной переработки нефти и имеет мощность около 15 миллионов тонн в год.

Завод производит бензин высоких стандартов, дизельное топливо для техники и авиационный керосин, что делает его важным элементом топливной инфраструктуры России.

Ярославский НПЗ играет ключевую роль в обеспечении топливом Москвы и Центрального федерального округа, что придает ему стратегическое значение в логистике и энергетической системе России.

Кстати, Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") специализируется на глубокой переработке нефти и производстве широкого спектра топливно-смазочных материалов. Основные направления его деятельности: производство автомобильных бензинов высоких стандартов (в частности, "Евро-5"), дизельного топлива, авиационного керосина для реактивной авиации, мазута и различных видов смазочных материалов. Отдельное важное направление – выпуск компонентов для нефтехимической промышленности и продуктов, используемых в военной логистике.

В Силах специальных операций отмечают, что подобные удары на большие расстояния являются частью системного давления на нефтегазовую отрасль государства-агрессора. Военные подчеркнули, что операции против критической инфраструктуры России будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, в ночь на 28 июня Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов военно-экономической инфраструктуры России и временно оккупированных территорий. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы, железнодорожный мост в Крыму, склад боеприпасов в Донецкой области.

Украинские дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод на Кубани в рамках 40-дневной кампании воздействия на Россию, которая проводится по поручению Президента Украины. По данным СБУ, в результате удара зафиксировано возгорание в районе резервуарного и товарного парков, а также установки первичной переработки нефти.

Кроме того, украинские силы нанесли удар по железнодорожному мосту на временно оккупированной территории Крыма, который использовался для переброски российской техники. Также сообщается об ударе по складу боеприпасов в районе Амвросиевки в Донецкой области, результаты которого в настоящее время уточняются.