Javelin на Донбассе: в России отреагировали и хотят встречи с Байденом
Источник:Интерфакс
Сергей Лавров заявил якобы он не знает, о применении Javelin Вооруженными силами Украины на Донбассе. В то же время политик заверил, что якобы украинская сторона имеет "желание осуществить провокацию".
Глава иностранных дел России заявил также, что вопрос Украины Путин будет обсуждать с президентом США. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции 22 ноября.
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В России уже отреагировали на применение Javelin на Донбассе
Не видел таких сообщений,
– заявил на Лавров по применению Javelin.
Он также добавил, что якобы в последние недели и месяцы "наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства, особенно со стороны военных, поток сознания чрезмерно воспаленного и очень опасного".
Сергей Лавров заявил о некой "воинственной риторике", которая нагнетается. По его мнению, это якобы "отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу".
Путин будет обговаривать Украину с Джо Байденом
Глава МИД России заявил, что тема Украины будет обсуждаться в "ходе нового контакта" президента России и США. Однако сроки и формат "пока согласовываются".
Министр заверил, что Россия не считает нужным создавать новые форматы в отношении Украины: "есть нормандский формат, который является самым главным механизмом, реализующий договоренности, заключенные в минском комплексе и меры в следующих решениях".
Это я имею в виду группу, где непосредственно работают Донецк, Луганск и Киев с помощью ОБСЕ и России. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате,
– заявил Лавров.
Кстати, Javelin – переносной противотанковый ракетный комплекс производства США, который страна нам поставляет с весны 2018 года в рамках двусторонних договоренностей. Он предназначен для поражения бронетехники и малоскоростных целей, в частности вертолетов, беспилотников.
Коротко о применении Javelin на Донбассе
- 22 ноября глава разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе. Система является психологическим сдерживающим фактором для противника.
- В частности системы Javenlin использовали против российских войск вместе с дронами турецкого производства Bayraktar.
- Накануне украинская разведка предупредила, что Россия готовится напасть на Украину. Такое впечатление, будто оккупанты пытаются взять ее в кольцо.
- Соответствующую информацию подтвердила также разведка США, которая уже предупредила об этом европейских союзников.