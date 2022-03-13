Яворов – очень известный объект, удары по нему – от ярости россиян, – Подоляк

Россия ударила по Яворовскому полигону от ярости и злобы, что ей не удается сломать Украину. Ведь Яворов – известный на весь мир объект.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Сделал это во время всеукраинского телемарафона 13 марта, сообщает 24 канал.

Актуально 35 человек погибли в результате авиаудара по Яворовскому полигону

России не удается сломать Украину, вот она и беспокоится

По словам Подоляка, на Яворовском полигоне постоянно проходили международные учения. Кроме того, там постоянно находятся и работают практически в прямом эфире иностранные журналисты, чтобы показать мобилизационный потенциал Украины.

Безусловно, эти нанесенные удары – это от ярости, от злобы, от того, что не удается сломать страну. И уже не удастся – надо это понимать,

– подчеркнул советник главы ОП.

Также Подоляк высказал предположение, что Россия будет пытаться все же мощно ударить по гражданским инфраструктурным объектам.

"Но я думаю, что даже это у нее уже не получится", – подчеркнул он.

Добавим, что Россия обстреляла Яворовский полигон к утру 13 марта – взрывы были слышны даже во Львове. Рашисты запустили ракеты с самолетов, которые залетели в акваторию Черного моря. В общей сложности было выпущено более 30 ракет, однако большинство из них уничтожила украинская система ПВО.

Кстати Наши наносили удар по противнику, а тот – ответные удары, в частности на Львовщину, – Арестович

К теме Поляки перепугались, – Садовый считает, что авиаудар может стать толчком для решительных шагов: смотрите видео 24 канала