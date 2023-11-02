В халате и с просеко: в Днепре мужчина в полную громкость слушал песню о "России-матери"

В центре Днепра мужчина в машине в полную громкость слушал песню о "родине" и "России-матери". После "воспитательной беседы" днепрянин извинился за выбор такого репертуара.

Следует отметить, что еще в июне 2022 года Верховная Рада приняла решение о запрет русской музыки в общественных местах. Решение поддержали 303 народных депутата.

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Российская музыка в Днепре

В центре Днепра 2 ноября можно было заметить необычно одетого мужчину с бокалом просеко. Впоследствии днепрянина в белом халате зафиксировали у его авто, где он с открытой дверью на полную мощность слушал музыку. Муж выбрал не слишком патриотический репертуар о "своих не бросаемых" и "России-матери".

Сообщается, что на место вызвали полицию, а те в свою очередь нашли меломана. СМИ пишут, что его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Также мужчине пришлось извиниться за выбор российской песни. Начал он свое объяснение со слов: "Добрый вечер, я из Украины".

У меня автомобиль стоял у гостиницы, где я находился. Там звучала музыка какого-нибудь русского исполнителя. И я не знаю, искренне извиняюсь,

– говорит мужчина на камеру.

Днепрянин добавил, что "все будет хорошо" и "за нами победа". Закончил прощение он лозунгом "Слава Украине".

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