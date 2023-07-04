Все же испугался СБУ: неожиданно исчез охранник, называвший Киев русскоязычным городом

Недавно в одном из магазинов Киева охранник заведения упорно нарушал языковой закон и отмахивался от предупреждений об ответственности. Однако хоть на камеру он и был очень "смелым", сразу после конфликта просто исчез.

Сразу после языкового скандала мужчина без каких-либо объяснений написал заявление на увольнение. Об этом рассказали в полиции Деснянского района.

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Вне камеры не так смел

Выяснилось это сразу на следующий день после огласки конфликта. Так, 3 июля правоохранители захотели лично пообщаться с таким самоуверенным мужчиной, однако на месте его не застали.

Когда наши участковые офицеры прибыли в магазин, мужчину там уже не застали. Правоохранители пообщались с администратором заведения. Как выяснилось, охранник, сразу после конфликта с посетителями, написал заявление об увольнении и ничего не объясняя покинул помещение магазина,

– сообщили правоохранители.

То ли мужчине русский язык был важнее работы, то ли он забоялся правосудия, то ли не хотел извиняться на камеру – неизвестно, это будут выяснять правоохранители.

Чтобы полиция смогла поинтересоваться у экс-охранника "что это было и как именно", личность нарушителя закона устанавливают. Для этого магазин "Конфискат", где и произошел конфликт, должен предоставить информацию о нем.

Как только мы получим его данные, поинтересуемся у него – что это было и как именно. Охраннику придется объяснить свои слова. Ситуацию держим на контроле,

– отметили в полиции.

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Отметим, что во время общения с клиентами мужчина не только не захотел переходить на украинский язык, но заявил, что Киев якобы является русскоязычным городом. На предупреждение о заявлении в СБУ он лишь сказал "хорошо-хорошо".

Также, как стало известно от автора видео, охранник даже в разговоре с администратором сказал, что украинский язык не его родной. Следовательно, его якобы никто не заставит им общаться.

В магазине обещали разобраться, но, я думаю, активисты доступнее объяснят лицу, чем магазин,

– сообщил автор видео.

Чтобы Украина знала этого "героя" в лицо, общественный деятель из Одессы Демьян Ганул в своем телеграм-канале распространил соответствующее видео конфликта. Он произошел в магазине "Конфискат" на улице Академика Кухаря, 8.

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