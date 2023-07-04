Одразу після мовного скандалу чоловік без будь-яких пояснень написав заяву на звільнення. Про це розповіли в поліції Деснянського району.

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Поза камерою не такий сміливий

З'ясувалося це одразу на слідуючий день після розголосу конфлікту. Так, 3 липня правоохоронці захотіли особисто поспілкуватися з таким самовпевненим чоловіком, однак на місці його не застали.

Коли наші дільничні офіцери прибули до магазину, то чоловіка там вже не застали. Правоохоронці поспілкувалися з адміністратором закладу. Як з’ясувалося, охоронець, одразу після конфлікту з відвідувачами, написав заяву про звільнення і нічого не пояснюючи покинув приміщення магазину,

– повідомили правоохоронці.

Чи то чоловікові російська мова була важливіше роботи, чи то він забоявся правосуддя, чи то не хотів перепрошувати на камеру – не відомо, це будуть з'ясовувати правоохоронці.

Відтак, щоб поліція змогла поцікавитися в ексохоронця "що це було і як саме", особу порушника закону встановлюють. Для цього магазин "Конфіскат", де й трапився конфлікт, повинен надати інформацію про нього.

Як тільки ми отримаємо його дані, то поцікавимося у нього – що це було і як саме. Охоронцю доведеться пояснити свої слова. Ситуацію тримаємо на контролі,

– зазначили у поліції.

Київ виявився "російськомовним містом"

Зазначимо, що під час спілкування з клієнтами чоловік не лише не захотів переходити на українську мову, а й заявив, що Київ нібито є російськомовним містом. Натомість на попередження про заяву до СБУ він лише сказав "добре-добре".

Також, як стало відомо від автора відео, охоронець навіть у розмові з адміністратором сказав, що українська мова не його рідна. Відтак його нібито ніхто не змусить нею спілкуватись.

В магазині обіцяли розібратися, але ж, я думаю, активісти доступніше пояснять особі, ніж магазин,

– повідомив автор відео.

Тож щоб Україна знала цього "героя" в обличчя, громадський діяч з Одеси Дем'ян Ганул у своєму телеграм-каналі поширив відповідне відео конфлікту. Він стався у магазині "Конфіскат", що на вулиці Академіка Кухаря, 8.

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