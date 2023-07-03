Деталі скандалу розповів громадський діяч з Одеси Дем'ян Ганул. Активіст стверджує, що охоронець магазину не реагував на зауваження та продовжував порушувати закон про мову.

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Охоронець заявив, що ніхто не змусить його говорити українською

Охоронець магазину стверджує що Київ – це нібито російськомовне місто. Дем'ян Ганул зазначив, що інцидент стався у магазині "Конфіскат", що на вулиці Академіка Кухаря, 8.

Також активіст опублікував відео, на якому охоронець каже, що "Київ – це російськомовне місто". Коли охоронець отримав попередження, що інцидент потрапить у ЗМІ, а ним займеться СБУ, він сказав "добре – добре".

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У коментарях під дописом Дем'яна Ганула деталі конфлікту описав користувач з ніком Andrii. Він зазначив, що відео з охоронцем нібито належить йому.

Відповідно до інформації в коментарі, в магазині пообіцяли розібратися зі скандальною ситуацією. Однак сам охоронець, як мовиться у коментарі в телеграмі Ганула, наполягає, що українська – не його рідна мова, тому ніхто не змусить його нею спілкуватися.

Для розуміння він навіть у розмові з адміністратором сказав, що українська мова не його рідна і його ніхто не змусить нею спілкуватись, в магазині обіцяли розібратися, але ж я думаю активісти доступніше пояснять особі, ніж магазин,

– йдеться у коментарі користувача Andrii.



Скриншот коментаря у телеграмі Дем'яна Ганула

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