В Одессе женщину выгнали из-за украинского: какое наказание получил владелец кафе
Источник:Тарас Кремень
Недавно в одесском кафе посетительницу отказались обслуживать на украинском языке. Женщину попросили покинуть заведение. Владелец заведения уже получил наказание.
Инцидент произошел в одесском кафе Cafe de Fleur. Владелец кафе выплатит административный штраф. Сумма такого взыскания составляет от 3400 до 8500 гривен.
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Владелец должен оплатить штраф
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, ссылаясь на свою представительницу Ярославу Витко-Присяжнюк. Он подчеркнул, что выгонять клиентку из заведения по просьбе обслуживать на украинском языке – это больше, чем нарушение языкового закона.
Отдельно обращаю внимание местных властей на этот случай и прошу принять неотложные меры реагирования. Одесса – цивилизованный европейский город, и всем нам делать его лучше,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что на вышеупомянутого бизнесмена составлен административный протокол. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится до 11 900 гривен.
Детали скандала в Одессе
Неприятный инцидент произошел в заведении Cafe de Fleur. Владелец кафе сказал, что не будет общаться с клиенткой на украинском, потому что плохо понимает ее. Видео опубликовали в сети.
Далее мужчина попросил посетительницу покинуть заведение, потому что это частная собственность. Она ответила, что пришла в кафе, а не к нему домой. После этого владелец сказал клиентке, что заведение закрывается и снова попросил, чтобы та вышла.
Что известно о языковом законе
- Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его статьи вводятся в действие поэтапно.
- В январе 2021 года эти изменения коснулись каждого украинца, который пользуется любыми услугами или покупает любые товары.
- 16 июля 2022 вступили в силу новые нормы языкового закона.
- По результатам составленного протокола об административном правонарушении возможно решение о взыскании в виде предупреждения или штрафа от 3400 до 8500 гривен, если нарушение совершено впервые, а штраф за повторное в течение года нарушение – от 8500 до 11900 гривен. Также за повторное невыполнение требований уполномочен предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен.
- В то же время штрафы могут быть обжалованы в суде.