Скандал из-за русского языка в школе Днепра: как наказали директор и учительницу
Источник:"Радио свобода"
В Днепре в школе №126 разразился скандал из-за общения на русском языке. В профильном комитете учительнице и директору выписали выговоры.
Учительница общалась с учениками на российском языке – мать ученицы сделала ей замечание. После этого, по словам женщины, ее ребенка начали травить одноклассники, а ее саму – удалили из родительского чата.
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В профильном управлении проверили, соблюдает ли школа языкового законодательства
Начальник отдела образовательной деятельности управления образования департамента гуманитарной политики горсовета Днепра Людмила Кошман заявила, что после обращения мамы ученицы в школу №126 совершили комиссионный выезд. Однако в итоге директор и учительница получила выговор за несоблюдение языкового законодательства.
Мы приехали во время образовательного процесса, разговаривали с руководителем, с заместителями директора, учителями, посмотрели сам образовательный процесс. Мы могли зайти в кабинеты, где учитель вел урок, и могли послушать, что учитель и на каком языке говорит, как общаются с детьми. Заходили поочередно в разные учителя. Посетили уроки, посмотрели документы заведения. А тогда уже было комиссионно решено вынести выговор руководителю заведения за невыполнение языкового законодательства,
– сказала Кошман.
Что предшествовало
- Дочь днепрянки Елены Юхимчук учится сразу в двух школах: за границей, где они с матерью находятся в эвакуации и дистанционно в Днепре.
- 13 апреля у ее дочери должен был начаться дистанционный урок по математике в украинской школе. Женщина была рядом с ребенком и услышала, как учительница говорила к ученикам на русском. Поэтому мама девочки решила сделать замечание, что учительница нарушает законодательство.
- После замечания, говорит женщина, их с дочерью выключили с конференции. Затем, по словам Елены, начался буллинг в сторону ее дочери: шантаж оценками и высмеивание ребенка одноклассниками и со стороны их родителей. А учительница удалила мать девочки из родительского чата.
- Женщина сообщила директору школы – как звонком, так и в письменном виде, на официальный мейл заведения. После ее сообщения там провели педсовет и заседание комиссии по травле ребенка. Эти меры мать считает формальными. Также она подала обращение к языковому омбудсмену Украины и заявление в Национальную полицию Украины.
- Комиссия составила протокол, где указано, что ситуация, возникшая между участниками учебного процесса, квалифицирована как конфликт. Однако факт буллинга ученицы не подтвердили.