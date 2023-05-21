Скандал из-за русского языка в школе Днепра: как наказали директор и учительницу

В Днепре в школе №126 разразился скандал из-за общения на русском языке. В профильном комитете учительнице и директору выписали выговоры.

Учительница общалась с учениками на российском языке – мать ученицы сделала ей замечание. После этого, по словам женщины, ее ребенка начали травить одноклассники, а ее саму – удалили из родительского чата.

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В профильном управлении проверили, соблюдает ли школа языкового законодательства

Начальник отдела образовательной деятельности управления образования департамента гуманитарной политики горсовета Днепра Людмила Кошман заявила, что после обращения мамы ученицы в школу №126 совершили комиссионный выезд. Однако в итоге директор и учительница получила выговор за несоблюдение языкового законодательства.

Мы приехали во время образовательного процесса, разговаривали с руководителем, с заместителями директора, учителями, посмотрели сам образовательный процесс. Мы могли зайти в кабинеты, где учитель вел урок, и могли послушать, что учитель и на каком языке говорит, как общаются с детьми. Заходили поочередно в разные учителя. Посетили уроки, посмотрели документы заведения. А тогда уже было комиссионно решено вынести выговор руководителю заведения за невыполнение языкового законодательства,

– сказала Кошман.

Что предшествовало