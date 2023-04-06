"Обязательно буду говорить по-русски": преподавательница из университета Ирпеня попала в скандал

В Государственном налоговом университете в городе Ирпень разгорелся языковой скандал на занятии по философии. Одна из студенток попросила свою преподавательницу Любовь Сергеевну Воробьеву перейти на украинский язык, на что получила отказ.

Видео скандала из-за языка завирусилось в соцсети. 24 Канал информирует, что привело к конфликту.

К теме Новый языковой скандал в Одессе: в пекарне звучала русская музыка и обслуживали на языке оккупанта

"На экзамене буду говорить по-русски"

Преподавательница философии Любовь Сергеевна Воробьева во время занятия говорила на русском языке, что вызвало негодование студентов. Инцидент произошел 4 апреля 2023 года.

Студентка попросила проводить обучение на государственном языке, однако преподавательница набросилась на девушку. Та заявила, что "на экзамене обязательно будет говорить по-русски". Кроме того, преподавательница не собирается переходить на другой язык, поскольку уже "35 лет преподает философию" на языке оккупантов.

Более того, Воробьева позволила студентке не посещать лекции по философии, если ей "режет слух русский". По словам преподавательницы, сейчас есть много материалов на других языках, поэтому можно "самостоятельно изучать предмет" на любом.

Другие студенты поддержали свою сокурсницу и заявили, что Воробьева неоднократно проводила лекции на русском языке. Однако преподавательница не отреагировала и на это, а прекратила проводить онлайн-занятие.

Языковой скандал в университете: смотрите видео

Что известно о преподавательнице Любовь Сергеевна Воробьева – доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и управления. В Государственном налоговом университете читает курсы "Философия" и "Философия права".

Реакция на языковый скандал

В пресс-службе Государственного налогового университета заявили, что знают о конфликте между преподавательницей и студентами. 6 апреля в адрес учебного заведения поступило коллективное обращение. В настоящее время преподавательницу отстранили от исполнения обязанностей, а также объявили о проведении служебного расследования, ведь использование русского языка в образовательном процессе – прямое нарушение Закона Украины.

Сотрудничество с преподавателем, использующим язык страны-агрессора в стенах Налогового университета, недопустимо,

– заявил ректор университета.

Об инциденте также проинформирован уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Как отметили в пресс-службе ведомства в комментарии 24 Каналу, сейчас готовится официальное обращение по поводу скандала между студентами и преподавателями в университете Ирпеня.

Языковые скандалы в вузах