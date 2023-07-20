В четверг, 20 июля, стало известно, что в Житомире произошел скандал, из-за которого пострадала женщина. Правоохранители обвинили мужчину в причинении потерпевшей умышленного легкого телесного повреждения. Мотивом стало то, что она сделала в магазине замечания по обслуживанию на украинском языке.

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Конфликт из-за языка в Житомире

Следует сказать, речь идет в этом кейсе о части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Если вину мужчины докажут в суде, ему светит:

или штраф до 67 100 гривен;

или общественные работы сроком до двухсот часов;

или исправительные работы сроком до одного года.

Следствие установило, что инцидент произошел в помещении продуктового магазина в одном из микрорайонов города Житомира. Отпуская мясную продукцию украинского бренда из Западной Украины, продавщица общалась на русском языке с мужчиной, помогавшим ей торговать.

Собственно, этот мужчина пренебрежительно сказал о городе Бандеровске, что это "ужасное, дебильное название". Ему решила ответить покупательница, заметив, что "лучше Бандеровск, чем условный московск".

Также женщина попросила, чтобы в обслуживании работник магазина пользовался украинским языком.

На такое замечание оба работника магазина агрессивно отреагировали и бросились к потерпевшей с бранными словами. Продавщица пыталась выбить телефон, по которому женщина снимала разговор, а 39-летний мужчина схватил потерпевшую за руки, чтобы силой вытолкать из магазина.

Уже была проведена экспертиза, установившая, что подозреваемый умышленно причинил 38-летней женщине легкие телесные повреждения. У нее зафиксированы синяки на обеих руках.

Обратите внимание! Досудебное расследование, по процессуальному руководству Житомирской окружной прокуратуры, проводит Житомирское райуправление полиции.

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Отметим напоследок, что на днях в Житомире разразился скандал с фанаткой "русского мира". Женщина кричала на весь магазин, что живет в Российской Империи, поэтому есть основания предполагать, что она просто сумасшедшая. По ее словам, она – Шелехова Марина Юрьевна родом из Харьковщины, однако, очевидно, конца 19-го века.