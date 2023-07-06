Во вторник, 4 июля, жительница Херсона Ольга Цилинко поделилась историей общения с работницей местного Центра предоставления административных услуг. Женщина пострадала в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС, поэтому и нуждалась в консультировании у госучреждения.
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Языковой скандал в Херсоне
По словам этой дамы, он 07:00 в тот день она была в Корабельном районе города и ждала приема у чиновников. Сначала с ней пообщался вежливый служащий, приехавший из Днепра на помощь местным властям, так сказать, "на усиление".
И все было бы здорово, если бы мне не нужно было зарегистрироваться у представителей ЦНАПа, ведущих прием в огромном кабинете. Ну, я и ушла...
Затем она воспроизвела диалог, состоявшийся между ней и работницей этого Центра. Из уст чиновницы можно было услышать следующие фразы, по словам Ольги:
- "Потому что мне так удобно (говорить на русском – 24 Канал). И никто меня не заставит говорить на украинском языке";
- "Переулок Насквозной?" – на что жительница Херсона ответила: "Какой? Сквозной!" – тогда чиновница выпалила: "Какая разница. По-русски Сквозной";
- "Нет такого закона, который меня заставит говорить на украинском";
- "У меня плохой украинский. Я говорю на суржике. Я окончила русскую школу".
Стоит сказать, что эта чиновница решила манипулировать крайне циничным способом. Она вспомнила о военных, которые говорят по-русски и воюют в Бахмуте. Кроме того, эта госчиновница, мягко говоря, ошиблась, когда сказала, что "нет такого закона, который бы заставил ее говорить по-украински".
Ольга пообещала этой чиновнице прославить ее на весь мир, что она уже сделала. Кроме того, жительница Херсона заверила, что на произвол судьбы не оставит это дело.
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Отметим напоследок, что не так давно полиция взялась за кафе, в котором пели песня россиянина и путинста Григория Лепса. Правоохранители оформили протокол на это заведение, однако не за музыку на вражеском языке, а по факту нарушения рестораном порядка проведения расчетов.