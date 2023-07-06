Во вторник, 4 июля, жительница Херсона Ольга Цилинко поделилась историей общения с работницей местного Центра предоставления административных услуг. Женщина пострадала в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС, поэтому и нуждалась в консультировании у госучреждения.

Смотрите также Уровень воды падает, проект временной дамбы уже в разработке: главное о подрыве Каховской ГЭС

Языковой скандал в Херсоне

По словам этой дамы, он 07:00 в тот день она была в Корабельном районе города и ждала приема у чиновников. Сначала с ней пообщался вежливый служащий, приехавший из Днепра на помощь местным властям, так сказать, "на усиление".

И все было бы здорово, если бы мне не нужно было зарегистрироваться у представителей ЦНАПа, ведущих прием в огромном кабинете. Ну, я и ушла...

Затем она воспроизвела диалог, состоявшийся между ней и работницей этого Центра. Из уст чиновницы можно было услышать следующие фразы, по словам Ольги:

"Потому что мне так удобно (говорить на русском – 24 Канал). И никто меня не заставит говорить на украинском языке";

"Переулок Насквозной?" – на что жительница Херсона ответила: "Какой? Сквозной!" – тогда чиновница выпалила: "Какая разница. По-русски Сквозной";

"Нет такого закона, который меня заставит говорить на украинском";

"У меня плохой украинский. Я говорю на суржике. Я окончила русскую школу".

Стоит сказать, что эта чиновница решила манипулировать крайне циничным способом. Она вспомнила о военных, которые говорят по-русски и воюют в Бахмуте. Кроме того, эта госчиновница, мягко говоря, ошиблась, когда сказала, что "нет такого закона, который бы заставил ее говорить по-украински".

Собственно, в законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в статье 9 третьей главы четко указано, что: "Владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны", – в частности, государственные служащие.

Ольга пообещала этой чиновнице прославить ее на весь мир, что она уже сделала. Кроме того, жительница Херсона заверила, что на произвол судьбы не оставит это дело.

Смотрите также "Ведь был в форме": в Кременчуге военного не хотели пускать в ресторан выпить кофе

Отметим напоследок, что не так давно полиция взялась за кафе, в котором пели песня россиянина и путинста Григория Лепса. Правоохранители оформили протокол на это заведение, однако не за музыку на вражеском языке, а по факту нарушения рестораном порядка проведения расчетов.