Новая норма языкового закона: с сегодняшнего дня все сайты должны иметь стартовую страницу на украинском

Сегодня, 16 июля, вступает в силу новая часть отдельной статьи закона о языке. Согласно ей, интернет-ресурсы должны иметь базовую страницу на украинском языке.

Речь идет о части 2 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Уполномоченный по защите языка Тарас Креминь рассказал, кого будет касаться новая норма.

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Общественно важную информацию гражданам Украины необходимо представлять на государственном языке,

– подчеркнул языковой омбудсмен.

Кого касается новая часть языкового закона

Прежде всего, новая норма языкового закона касается:

вебсайтов и веб-страниц в соцсетях органов государственной власти и органов самоуправления;

предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности;

СМИ, зарегистрированные в Украине;

субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине;

иностранные субъекты, реализующие свои товары и услуги, имеют свои филиалы и представительства в Украине.

Другие версии не запрещаются

Наряду с базовой версией интернет-ресурса на государственном языке могут быть размещены версии на любых других языках. Версия на государственном языке должна иметь не меньше информации по объему и содержанию, чем любая другая. Кроме того, она должна открываться украинским пользователям по умолчанию.

Новая норма не распространяет на интернет-представительства СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и на любом официальном языке Европейского союза.

Заметим, что в то же время начинает действовать и часть 6 статьи 27 языкового закона. Речь идет об использовании украинского языка в интерфейсах компьютерных программ товаров – автомобилях, электронных приборах и другой технике. Согласно новой норме, любой товар должен быть "локализован" для реализации в Украине и иметь интерфейс на украинском языке.

Как будут наказывать нарушителей

Теперь на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также других физических лиц, которые будут нарушать языковой закон, смогут налагать штрафы. За первое нарушение размер штрафа составит от 3 400 до 8 500 гривен, а за повторное нарушение – от 8 500 до 11 900 гривен.

Гуглить на украинском

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает украинцев перейти на поиск новостей на украинском.

Ища информацию в интернете на русском, русскоязычные украинцы реже видят новости от украинских СМИ, в то же время чаще потребляют российские фейки,

– отметил он.

Ложь российских СМИ очень легко победить. Для этого нужно просто переустроить Google на украинский язык.

Как перестроить Google на украинский / Инструкция Tkachenko.ua