Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в интервью "РБК-Украина". По его словам, в настоящее время город является украиноязычным примерно на 90 %.

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Дали ли результаты "языковые патрули"?

Марцинкив рассказал, что введение "языковых патрулей" было реакцией на рост использования русского языка в Ивано-Франковске.

И она дала свой эффект. То есть это была общественная инициатива. Сейчас она уже не действует, но мы действуем в другом направлении: это наклейки, материалы и курсы украинского языка,

– отметил мэр.

"Языковые патрули" были первым этапом, который уже пройден: массово раздавали листовки о курсах украинского языка, наклейки, была социальная реклама, бигборды, сити-лайты.

После этого украинский язык стал более распространенным. Люди начали чаще использовать его в общественных местах. По словам Марцинкива, в городе также постоянно проходят курсы украинского языка онлайн и офлайн.

"Поэтому считаю, что это была позитивная история. Да, она где-то была на грани, скажем так. Но это дало свой эффект, психологический эффект. Мы говорим о психологии, поэтому я считаю, что это дало свой эффект", — отметил мэр Ивано-Франковска.

Он убежден, что страна должна более активно пропагандировать украинский язык.

Я понимаю, что, возможно, старшее поколение — его так не изменишь. А вот с детьми, молодёжью здесь как раз нужно работать, чтобы это поколение считало украинский язык полноценным родным языком. Это звучит немного странно в украинском государстве, но, к сожалению, таковы наши реалии,

– добавил Марцинкив.

К слову, 65% украинцев считают, что русский язык нужно исключить из официального общения на территории Украины. Лишь 5% опрошенных поддерживают идею придания русскому языку статуса второго государственного языка в Украине.