Про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, зараз місто україномовне приблизно на 90%.

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Чи дали результати "мовні патрулі"?

Марцінків розповів, що впровадження "мовних патрулів" було реакцією на збільшення кількості російської мови в Івано-Франківську.

І вона свій ефект дала. Тобто це була громадська ініціатива. Зараз вона вже не діє, але ми діємо в іншому напрямку, це наліпки, матеріали і курси української мови,

– зазначив мер.

"Мовні патрулі" були першим етапом, який уже пройдено: масово роздавали листівки про курси української мови, наліпки, була соціальна реклама, бігборди, сіті-лайти.

Після цього української мови стало більше. Люди почали більше її використовувати у публічних місцях. За словами Марцінківа, також у місті постійно проходять курси української мови онлайн та офлайн.

"Тому вважаю, що це була позитивна історія. Так, вона десь була на межі, скажімо, так. Але це дало свій ефект, психологічний ефект. Ми говоримо про психологію, тому я вважаю, що це дало свій ефект", – зазначив івано-франківський мер.

Він переконаний, що країна має бути більш активною у пропагуванні української мови.

Я розумію, що, можливо, старше покоління – його так не зміниш. А от діти, молодь, тут якраз треба працювати, щоб це покоління вважало повноцінно українську мову рідною. Це трошки так звучить дико в українській державі, але, на жаль, такі наші реалїї,

– додав Марцінків.

До слова, 65% українців вважають, що російську мову треба усунути з офіційного спілкування на території України. Лише 5% опитаних підтримують ідею надання російській статусу другої державної мови в Україні.