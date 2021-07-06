JBL обещает уволить сотрудников, которые опубликовали "карту Украины" без Крыма и Донбасса

Компания JBL опубликовала сторис, где "карта Украины" без оккупированных Россией территорий Крыма и части Донбасса. JBL извинилась за ошибку и пообещала изменить часть команды, которая ее допустила.

Компания JBL заявила, что официально извиняется перед всеми украинцам за ошибку, которая произошла 5 июля ориентировочно в 23:30.

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Пообещали уволить сотрудников и обратиться к правоохранителям

В компании заявили, что их позиция неизменна – "мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк – это территория Украины".

Мы изменим часть команды, которая привела к ошибке и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступка сотрудников,

– заявили в компании.

Также там добавили, что поддерживают меры для развития украинской культуры, музыки и популяризации здорового образа жизни. Вспомнили о поддержке проекта велотура "Независимый" Олега Собчука для объединения украинцев во всех уголках государства и популяризации здорового образа жизни и единства нашей государственной границы.

Скандал с картой: что известно

5 июля инстаграм-страница JBL Ukraine разместила сторис, в котором опрашивала своих читателей, из какого они города Украины.

В иллюстрации сторис была карта Украины без оккупированных Россией территорий (Крыма и части Донбасса).

На странице JBL Ukraine указано, что это официальная страница JBL (компании из США, которая производит аудиотехнику) в Украине.