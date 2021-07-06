Компанія JBL заявила, що офіційно перепрошує перед всіма українцям за помилку, яка сталася 5 липня орієнтовно о 23:30.
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Пообіцяли звільнити співробітників та звернутись до правоохоронців
У компанії заявили, що їхня позиція незмінна – "ми вважаємо, що Крим, Луганськ та Донецьк – це територія України".
Ми змінимо частину команди, яка призвела до помилки та будемо звертатись до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку вчинку співробітників,
– заявили в компанії.
Також там додали, що підтримують заходи для розвитку української культури, музики та популяризації здорового способу життя. Згадали про підтримку проєкту велотуру "НЕзалежний" Олега Собчука для об'єднання українців в усіх куточках держави та популяризації здорового способу життя і єдності нашого державного кордону.
Скандал з картою: що відомо
- 5 липня інстаграм-сторінка JBL Ukraine розмістила сторіз, у якому опитувала своїх читачів, з якого вони міста України.
- В ілюстрації сторіз була карта України без окупованих Росією територій (Криму та частини Донбасу).
- На сторінці JBL Ukraine вказано, що це офіційна сторінка JBL (компанії зі США, яка виробляє аудіотехніку) в Україні.