Компанія JBL заявила, що офіційно перепрошує перед всіма українцям за помилку, яка сталася 5 липня орієнтовно о 23:30.

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Пообіцяли звільнити співробітників та звернутись до правоохоронців

У компанії заявили, що їхня позиція незмінна – "ми вважаємо, що Крим, Луганськ та Донецьк – це територія України".

Ми змінимо частину команди, яка призвела до помилки та будемо звертатись до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку вчинку співробітників,

– заявили в компанії.

Також там додали, що підтримують заходи для розвитку української культури, музики та популяризації здорового способу життя. Згадали про підтримку проєкту велотуру "НЕзалежний" Олега Собчука для об'єднання українців в усіх куточках держави та популяризації здорового способу життя і єдності нашого державного кордону.

Зверніть увагу! Нещодавно скандал щодо карти виник також в україномовній версії загальнодоступної онлайн-енциклопедії Вікіпедія. Там помітили карту Росії з українським Кримом. Перед цим держканал " Дом" показав карту з "російським" Кримом.

Скандал з картою: що відомо