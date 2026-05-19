Об этом сообщили в Associated Press.

Смотрите также "Могут возникать новые случаи": в ВОЗ ответили, есть ли риск пандемии хантавируса

Что известно о ситуации в стране?

Конго открывает 3 центра лечения Эболы в провинции Итури, а Всемирная организация здравоохранения немедленно направляет в страну экспертов.

К редкому заболеванию пока нет лекарств, а впоследствии было сообщено о задержке реагирования правительства на вспышку Эболы, из-за которой умерли около 120 жителей страны.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Поскольку ранние тесты искали неправильный штамм Эболы, мы получили ложноотрицательные результаты и потеряли недели времени на реагирование. Мы догоняем очень опасный патоген,

– заявил директор Центра глобальной политики здравоохранения Мэтью М. Кавана.

По состоянию на 19 мая в провинциях Итури и Северное Киву было зарегистрировано более 118 смертей и 300 заражений. Также случаи заболевания уже подтверждены в Бунии, Гоми, Монгбвалу, Бутембо и Ньякунде.

Последние новости о вспышке Эболы в Конго

В Демократической Республике Конго зафиксировали новую вспышку Эболы, с подтвержденной летальностью более 54% среди инфицированных.

ВОЗ направила экспертов для усиления контроля и профилактики, а также обеспечения средствами индивидуальной защиты и медикаментами.

Впервые вирус был обнаружен в 1976 году. Наиболее разрушительной оставалась эпидемия 2014–2016 годов в Западной Африке, которая унесла жизни более 11 тысяч человек.

Вирус Эболы передается человеку как от диких животных, так и от инфицированных пациентов – через биологические жидкости, а также через зараженные предметы или поверхности.