Смерть пастора и треснувший гроб: Reuters раскрыло возможный источник вспышки Эболы в Конго

Вспышка лихорадки в Конго могла начаться из-за похорон пастора, который, вероятно, был инфицирован вирусом. Во время перевозки его тела к месту захоронения гроб треснул, что могло привести к распространению инфекции.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты эпидемиологического расследования агентства Reuters.

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Что стало причиной вспышки Эболы?

В рамках расследования журналисты пообщались с медиками, участниками эпидемиологического расследования, местными чиновниками и родственниками умерших, а также ознакомились с медицинскими и правительственными документами.

В настоящее время в стране продолжается вспышка редкого штамма Эболы Бундибуджо, который имеет высокий уровень смертности. По официальным данным, болезнь на данный момент унесла более 120 жизней, а количество зараженных превысило 600 человек.

В то же время местные власти предполагают, что реальные масштабы эпидемии могут быть значительно больше. В мае Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным Reuters, одним из первых распространителей вируса мог стать 44-летний пастор Палуку Макунди Денис из города Монгбвалу на северо-востоке Конго. Впрочем, источником заражения мог быть не он сам, а его похороны.

Он умер в начале февраля в больнице города Буния, еще до официальной фиксации вспышки Эболы в регионе. Из-за этого тестирование на вирус не проводили. По словам медиков, предварительной причиной смерти считали перитонит.

Согласно обнародованной информации, профессор инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвид Хейманн пояснил, что перитонит может быть одним из проявлений тяжелой формы Эболы.

Но без лабораторного тестирования установить точную причину смерти пастора не удалось. Утром 4 февраля родственники забрали тело Макунди из морга в Бунии, чтобы похоронить его в родном Монгбвалу. Гроб погрузили в старый внедорожник.

После этого они поехали по грунтовой дороге. Автомобиль, переполненный людьми, более 3 часов двигался по разбитой дороге в жару. Из-за выбоин и неровностей машину постоянно подбрасывало, а некоторые сидели прямо на гробу.

Пока внедорожник добирался до Монгбвалу, гроб треснул, сломавшись под весом тех, кто на нем сидел,

– говорится в статье.

Во время похорон тело пастора пришлось переложить в новый гроб после того, как предыдущий повредился во время транспортировки. По данным агентства, в процессе с ним контактировали многочисленные родственники и знакомые.

Это могло представлять опасность в случае заражения Эболой, поскольку тела умерших от этой болезни остаются очень заразными. Перед похоронами также состоялась поминная трапеза, а на самой церемонии прощания присутствовало более 80 человек.

Эпидемиологи рассматривают эти события как один из возможных факторов распространения вируса среди местного населения. Уже через несколько дней после похорон жители Монгбвалу начали сообщать о симптомах болезни.



Медицинский работник в Монгбвалу / AP, Moses Sawasawa

В течение следующих двух недель в городе зафиксировали почти 50 смертей, причем у многих умерших были признаки Эболы, в частности лихорадка, рвота и кровотечения. Среди первых жертв были близкие родственники пастора.

Впоследствии несколько смертей в его семье попали в перечень случаев, которые эпидемиологи решили дополнительно изучить в рамках расследования вспышки. По данным властей, только в апреле и мае в городе умерли 108 человек.

Во многих случаях болезнь распространялась внутри семей, а симптомы умерших соответствовали характерным признакам Эболы – лихорадке, рвоте, диарее и кровотечениям. Эти случаи рассматриваются в рамках расследования происхождения.

Отмечается, что смерть пастора Макунди на данный момент является самым ранним из известных подозрительных случаев, связанных с эпидемией. Это может свидетельствовать о том, что вирус распространялся в регионе еще до его официального обнаружения.

По состоянию на 9 июня Министерство здравоохранения Конго подтвердило как минимум 40 смертей от Эболы в Монгбвалу. В то же время гуманитарные организации предупреждают, что реальные масштабы вспышки могут быть больше.

На фоне эпидемии среди местных жителей начали распространяться слухи о якобы "проклятии", связанном с погребением. Из-за этого некоторые с недоверием отнеслись к медикам и чиновникам, прибывшим расследовать вспышку болезни.

В некоторых случаях это приводило к конфликтам с представителями системы здравоохранения. Также были нападения на группы медиков, которые собирали данные о распространении вируса, в частности неизвестные подожгли изоляционную палатку

Часть местных жителей искала виновных в вспышке не только среди медиков. В частности, некоторые жители возлагали ответственность за начало эпидемии на семью пастора, которого считают одним из возможных первых носителей вируса.

"Они повредили гроб моего сына и обвинили меня в смертях, которые произошли после этого. Но жертва — это я, и они осквернили гроб моего сына", — сказал журналистам со слезами на глазах отец пастора Макунди, Паскаль Кибали.

Напомним, ранее сообщалось, что на востоке Демократической Республики Конго вспышка распространяется быстрее, чем медики успевают отслеживать заражения. Болезнь распространилась на три провинции, в частности на Южное Киву.