Отдал жизнь за Украину: в больнице умер Эдуард Эпереши
- В больнице умер нацгвардеец Эдуард Эпереши.
- Он был старшим сержантом, старшим химиком взвода РХБЗ в Нацгвардии.
Более трех лет продолжается полномасштабная война. Украина продолжает терять своих лучших сыновей. Среди них – нацгвардеец Эдуард Эпереши.
На Facebook-странице Печенежинской общины сообщили о смерти земляка Эдуарда Эпереши, передает 24 Канал.
Смотрите также "Его голос знал весь мир": погиб заслуженный артист Украины Владислав Горай
Трагическая потеря
Эдуарда Эпереши – 1967 года рождения, родом из Печенежина. Мужчина служил старшим сержантом, старшим химиком взвода РХБЗ в Нацгвардии.
Он был мужественным воином, искренним побратимом и достойным сыном Украины. Эдуард отдал свою жизнь, защищая каждого из нас,
– говорится в сообщении общины.
Эпереши умер в больнице 7 июня.
К слову, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погибла Екатерина Троян с позывным "Мяу" Оператор FPV-дронов имела более 1000 успешных вылетов и служила в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
На войне погиб пилот-бомбер Константин Егошин из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.