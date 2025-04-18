Был всего 31 год: в Кировоградской области попрощались с добровольцем Эдуардом Лещенко

В Приютовской громаде Александрийского района Кировоградской области попрощались с военным Эдуардом Лещенко. Боец погиб, защищая Украину.

Ему был всего 31 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Приютовскую общину.

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Что известно о прощании с защитником

Эдуард Лещенко родился 4 сентября 1993 года в городе Александрия. Учился в Користовской школе поселка Приютовка и в Киевском техникуме гостиничного хозяйства. В 2013 году начал срочную службу в Вооруженных силах Украины.

Уже в 2016 году добровольно пошел защищать страну в зону АТО. После полномасштабного вторжения продолжил воевать в составе 15 аэромобильной роты 4 батальона, а затем в воинской части №2900.

Согласно обнародованной информации, защитник умер 11 апреля 2025 года. Его похоронили на военном кладбище в Александрии.

В Кировоградской области попрощались с Эдуардом / Фото Приютовской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!

Напомним, также недавно на фронте погиб Василий Малкович, боец "Правого сектора", которого собратья знали под позывным "Хорват". В 2016-м против него фабриковали дело, а теперь он отдал жизнь за Украину.