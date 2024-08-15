Генерал Москалев возглавил первую комендатуру в Курской области: что о нем известно

Владимир Зеленский 15 августа сообщил, что Украина создала на территории Курской области первую военную комендатуру. Ее главой стал генерал-лейтенант Эдуард Москалев.

По состоянию на август 2024 года Эдуард Москалев был командующим оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Одесса". Что еще известно о новоназначенном руководителе военной комендатуры на Курщине, передает 24 Канал.

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Биография Эдуарда Москалева

Так, командующим ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев был с февраля 2023 года по август 2024 года.

В начале полномасштабного вторжения, а именно с марта 2022 года, Москалев занимал должность командующего группировкой Объединенных сил. Он заменил Александра Павлюка, который взамен возглавил Киевскую областную военную администрацию.

На должности Москалев пробыл почти год. Его уволил Зеленский указом от 26 февраля 2023 года. Зато Москалева назначили на новую должность – командующего ОСГВ "Одесса", которую он сохранял за собой по сей день.

Добавим, что до также Москалев был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

В декабре 2012 года военный возглавлял 300 учебный танковый полк 169 учебного центра Сухопутных войск.

Награды Эдуарда Москалева

Эдуард Москалев имеет две государственные награды. В 2014 году ему присвоили Орден "Богдана Хмельницкого" III степени – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Уже после начала полномасштабного вторжения, а именно в сентябре 2024 года, он получил Орден "Богдана Хмельницкого" II степени.