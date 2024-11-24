Он не боялся смерти: в годовщину гибели вспоминают капитана Эдуарда Шарана

Прошел год со дня трагической гибели 30-летнего капитана Вооруженных Сил Украины Эдуарда Шарана с Хмельнитчины. Он отдал свою жизнь, выполняя боевое задание на Запорожском направлении.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Хмельницкий". В августе 2024 года его посмертно наградили орденом "Золотая Звезда" и присвоили звание "Герой Украины".

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История жизни и подвига мужчины

О последнем бое Эдуарда Шарана и его жизненном пути рассказала жена погибшего, Ася Шаран. Трагедия произошла в день ее рождения.

В тот день он должен был позвонить, поздравить меня. Думала, как нет времени утром, то сделает это позже. Я как раз накрывала на стол, когда пришли его собратья и принесли известие о гибели,

– вспоминает Ася.

За несколько дней до этого она чувствовала тревогу, но Эдуард всегда был уверенным и преданным своему делу.

Он не боялся смерти. Говорил: 'Как убьют, то уже ничего не буду чувствовать', но больше всего переживал за своих ребят,

– рассказывает жена.

В своем последнем бою капитан Шаран со своей группой выполнял задание по зачистке российских позиций. Во время операции они подорвались на мине, после чего их накрыла артиллерия.

Семейное фото из архива. Фото: Ася Шаран

Подвиг до последнего вздоха

Несмотря на ранения, Эдуард оказал домедицинскую помощь себе и собрату, после чего пытался эвакуировать его, неся на плечах. Обоих удалось эвакуировать, но от сильного кровотечения капитан Шаран погиб.

Труднее всего было объяснить все нашему трехлетнему сыну Адаму. Когда пришли на могилу, думала, он будет плакать, но Адам по-своему все понял. Говорит: 'Папа на небе' и несет ему цветы,

– делится Ася.

Эдуард Шаран был кадровым военным. В 2016 году он окончил Одесскую военную академию, а в 2021-м получил второе высшее образование по специальности юриспруденция.

С начала полномасштабного вторжения Эдуард только три недели находился дома после ранения в сентябре 2023 года, когда осколок попал ему в руку.

22 мая 2024 года Эдуарда Шарана посмертно признали "Почетным гражданином Хмельницкого".