За содеянное его впоследствии и судили, впрочем, Эдуарду Ульману удалось тогда сбежать перед оглашением приговора. Об этом рассказывают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Командира группы спецназа ГРУ ликвидировали в Украине

Российские СМИ сообщили, что украинские военные ликвидировали на фронте Эдуарда Ульмана – командира спецназа из Бурятии.

Его смерть подтверждают заявления бывшего руководителя общественной организации Союз военнослужащих "Защита" Сергея Семанчука и мать ликвидированного оккупанта. Заметим, что не сообщается о том, когда и где именно он был ликвидирован.

За что Ульмана судили в Чечне

В 2007 году Ульмана и его сообщников-военнослужащих осудили за то, что в 2002 году они совершили массовое убийство гражданских в Чечне.

Под командованием Ульмана российские войска в Чечне совершили массовое убийство шести мирных жителей, среди которых были беременная женщина Зайнап Джаватханова, ее племянник, директор школы Саид-Магомед Аласханов, завуч Абдул-Вахаб Сатабаев, лесник Шахбан Бахаев и водитель Хамзат Тубуров. После убийства автомобиль, в котором находились жертвы, был сожжен.

По информации СМИ, огонь по автомобилю с гражданскими лицами был открыт по ошибке. Сначала был застрелен только директор школы, а водитель и завуч получили ранения. После этого Ульман сообщил своему командиру об инциденте, и тот отдал приказ о ликвидации живых свидетелей.

Отмечается, что Ульман переспросил командира дважды. В последний раз он повернул наушники радиостанции так, чтобы приказ слышали его офицеры – Владимир Воеводин и Александр Калаганский.

Совершенное считается по нормам международного права военным преступлением. Суд смог осудить Ульмана, Воеводина и Калаганского только после третьей попытки, ведь до этого присяжные оправдывали убийц и говорили, что они лишь "выполняли приказ".

После оглашения приговора в 2007 году Северо-Кавказским военным окружным судом все четыре преступника были признаны виновными. Ульман был приговорен к 14 годам заключения. Однако он вместе с еще двумя преступниками пропали без вести перед оглашением приговора.

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