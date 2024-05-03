За скоєне його згодом і судили, втім, Едуарду Ульману вдалося тоді втекти перед оголошенням вироку. Про це розповідають російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Командира групи спецназу ГРУ ліквідували в Україні
Російські ЗМІ повідомили, що українські військові ліквідували на фронті Едуарда Ульмана – командира спецназу з Бурятії.
Його смерть підтверджують заяви колишнього керівника громадської організації Спілка військовослужбовців "Захист" Сергія Семанчука та матір ліквідованого окупанта. Зауважимо, що не повідомляється про те, коли і де саме його було ліквідовано.
За що Ульмана судили в Чечні
У 2007 році Ульмана та його спільників-військовослужбовців засудили за те, що у 2002 році вони скоїли масове вбивство цивільних у Чечні.
Під командуванням Ульмана російські війська в Чечні вчинили масове вбивство шести мирних жителів, серед яких були вагітна жінка Зайнап Джаватханова, її племінник, директор школи Саїд-Магомед Аласханов, завуч Абдул-Вахаб Сатабаєв, лісник Шахбан Бахаєв та водій Хамзат Тубуров. Після вбивства автомобіль, в якому перебували жертви, було спалено.
За інформацією ЗМІ, вогонь по автомобілю з цивільними особами було відкрито помилково. Спочатку було застрелено лише директора школи, а водій і завуч отримали поранення. Після цього Ульман повідомив своєму командиру про інцидент, і той віддав наказ про ліквідацію живих свідків.
Зазначається, що Ульман перепитав командира двічі. В останній раз він повернув навушники радіостанції так, щоб наказ чули його офіцери – Володимир Воєводін та Олександр Калаганський.
Скоєне вважається за нормами міжнародного права воєнним злочином. Суд зміг засудити Ульмана, Воєводіна та Калаганського тільки після третьої спроби, адже до цього присяжні виправдовували вбивць і казали, що вони лише "виконували наказ".
Після оголошення вироку в 2007 році Північно-Кавказьким військовим окружним судом всі чотири злочинці були визнані винними. Ульмана було засуджено до 14 років ув'язнення. Проте він разом з ще двома злочинцями зникли безвісти перед оголошенням вироку.
Втрати окупантів: останні новини
- Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади та окремої президентської бригади та 762-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту знищили 42 одиниці бронетехніки на Донеччині. Серед знищеної техніки були танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та гусеничні тягачі.
- Також бійці ССО опублікували відео на якому можна побачити знищення російського "Бук-М1" із 6 ракетами до нього.
- Учора, 2 травня, з'явилися супутникові знімки удару по аеродрому Джанкой 30 квітня. Супутник зафіксував пошкодження, найімовірніше, під удар потрапила російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускової установки та РЛС.