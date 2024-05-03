За скоєне його згодом і судили, втім, Едуарду Ульману вдалося тоді втекти перед оголошенням вироку. Про це розповідають російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Командира групи спецназу ГРУ ліквідували в Україні

Російські ЗМІ повідомили, що українські військові ліквідували на фронті Едуарда Ульмана – командира спецназу з Бурятії.

Його смерть підтверджують заяви колишнього керівника громадської організації Спілка військовослужбовців "Захист" Сергія Семанчука та матір ліквідованого окупанта. Зауважимо, що не повідомляється про те, коли і де саме його було ліквідовано.

За що Ульмана судили в Чечні

У 2007 році Ульмана та його спільників-військовослужбовців засудили за те, що у 2002 році вони скоїли масове вбивство цивільних у Чечні.

Під командуванням Ульмана російські війська в Чечні вчинили масове вбивство шести мирних жителів, серед яких були вагітна жінка Зайнап Джаватханова, її племінник, директор школи Саїд-Магомед Аласханов, завуч Абдул-Вахаб Сатабаєв, лісник Шахбан Бахаєв та водій Хамзат Тубуров. Після вбивства автомобіль, в якому перебували жертви, було спалено.

За інформацією ЗМІ, вогонь по автомобілю з цивільними особами було відкрито помилково. Спочатку було застрелено лише директора школи, а водій і завуч отримали поранення. Після цього Ульман повідомив своєму командиру про інцидент, і той віддав наказ про ліквідацію живих свідків.

Зазначається, що Ульман перепитав командира двічі. В останній раз він повернув навушники радіостанції так, щоб наказ чули його офіцери – Володимир Воєводін та Олександр Калаганський.

Скоєне вважається за нормами міжнародного права воєнним злочином. Суд зміг засудити Ульмана, Воєводіна та Калаганського тільки після третьої спроби, адже до цього присяжні виправдовували вбивць і казали, що вони лише "виконували наказ".

Після оголошення вироку в 2007 році Північно-Кавказьким військовим окружним судом всі чотири злочинці були визнані винними. Ульмана було засуджено до 14 років ув'язнення. Проте він разом з ще двома злочинцями зникли безвісти перед оголошенням вироку.

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