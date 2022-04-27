"Эффект бумеранга": россияне выпустили снаряд по позициям ВСУ и сразу отправились в ад

Украинские защитники показали эпическое уничтожение техники противника. Оккупанты выпустили снаряд, по позициям наших воинов, однако случилось то, что называют "эффектом бумеранга".

Видео уничтожения танка обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины 26 апреля. На нем показана работа противотанкового ракетного комплекса.

Недавно Украинские штурмовики метким выстрелом уничтожили очередную российскую БМП: зрелищное видео

У защитника вырвался радостный возглас

Запись сделали бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. На экране ПТРК заметен танк россиян, производящий выстрел. Вражеские танкисты, вероятно, не знали, что в них уже кое-что летит.

"Эффект бумеранга" для российских оккупантов. Едва успели враги выпустить снаряд из танка по украинским позициям, как сразу отправились в ад,

– написали в Генштабе.

После попадания в танк врага воин ВСУ радостно выкрикнул. А вот успели ли что-то сказать россияне – неизвестно.

Мастерское уничтожение российского танка: смотрите видео

Другое эффектное уничтожение накануне

Днем ранее украинские воины показали другое видео невероятного уничтожения врагов. На обнародованной записи всего за 3 минуты уничтожили 4 танка. Один из них был на краю лесополосы, а остальные танкисты думали, что скрылись.

Однако их танки были достаточно заметны и крайне уязвимы. Поэтому эти машины врагов на Изюмском направлении почувствовали выстрелы "Стугна-П".

Сколько людей и техники потеряли россияне от 24 февраля

22 100 солдат;

918 танков;

2308 боевых бронированных машин;

416 артиллерийских систем;

149 реактивных систем залпового огня;

69 средств противовоздушной обороны;

184 самолета;

154 вертолета;

1643 единицы автомобильной техники;

8 кораблей;

76 цистерн с топливом;

205 беспилотников.

Эти данные были представлены в Генштабе ВСУ утром 26 апреля. Однако в течение суток количество ликвидированных россиян продолжало расти.

К теме – как ВСУ уничтожили самолет СУ-34 оккупантов на Харьковщине: смотрите видео