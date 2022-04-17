Эффект от уничтожения "Москвы" такой, будто мы потопили весь Черноморский флот, – Чубаров

Потопление российского крейсера "Москва", без преувеличения, значительная победа. Кроме прочего, это окажет влияние на людей во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Об этом он сказал в эфире 24 канала

Внимание Это символически серьезный удар, поэтому Сталин и запретил такие названия, – политолог о "Москве"

И добавил, что то что произошло с этим военным флагманским крейсером "Москва" – это победа. Она нередка.

Но в этом случае это казалось бы один из кораблей, но по эффекту – якобы мы потопили сразу весь Черноморский флот России,

– отметил Чубаров.

Русские на несколько дней после этого притихли. Он считает, что надо, чтобы такие знаменательные для нас события происходили постоянно.

"Это будет очень влиять на психологию и поведение людей в Крыму, особенно пророссийски настроенных", – отметил Чубаров.

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