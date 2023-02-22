ВСУ не выгодно прямо сейчас бежать в контрнаступление, - военный обозреватель назвал причину

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что уже с середины и до конца весны будут решающие бои на фронте. Впрочем, для более эффективного контрнаступления стоит дождаться, когда враг начнет использовать весь свой ресурс.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что на некоторых участках фронта враг накопил серьезный ресурс.

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"Можно много говорить о качестве и возможностях этого ресурса, но его много. И уничтожать его гораздо проще, когда он находится в наступлении, чем когда в обороне", – подчеркнул спикер.

Александр Коваленко предположил, чего ждать в ближайшие месяцы: смотреть видео

Примеры и цифры

По словам Александра Коваленко, возле Кременной россияне сосредоточили около 9 тысяч личного состава. Уничтожить его проще именно в наступлении, чем в обороне.

Поэтому если контрнаступление начнется уже после этой фазы – да, это возможно именно к середине весны. Но не говоря там через 2 недели, нет,

– подчеркнул Коваленко.

События на фронте спрогнозировать сложно

Все события, которые разворачиваются на поле боя, непредсказуемы. И спрогнозировать, что будет происходить через день или месяц очень сложно. Все меняется почти каждый час.

"Например, тот же Бахмут. Возле этого города постоянно меняется оперативная обстановка. По некоторым позициям постоянно качели. Оккупанты докладывают, что они эту позицию заняли, а уже через час ВСУ выбивают их", – сказал эксперт.

Когда ждать решающих боев: ответ Буданова