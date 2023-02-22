Про це в ефірі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що на деяких ділянках фронту ворог накопичив серйозний ресурс.

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"Можна багато говорити про якість і можливості цього ресурсу, але його багато. І знищувати його набагато простіше, коли він перебуває в наступі, аніж коли в обороні", – підкреслив спікер.

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Мова прикладів та цифр

За словами Олександра Коваленка, біля Кремінної росіяни зосередили біля 9 тисяч особового складу. Знищити його простіше саме в наступі, ніж в обороні.

Тому якщо контрнаступ розпочнеться вже після цієї фази – так, це можливо саме на середину весни. Але не кажучи там через 2 тижні, ні,

– наголосив Коваленко.

Події на фронті спрогнозувати важко

Усі події, які розгортаються на полі бою є непередбачуваними. І спрогнозувати, що буде відбуватися за день чи місяць дуже складно. Все змінюється майже щогодини.

"Наприклад, той же Бахмут. Біля цього міста постійно змінюється оперативна обстановка. По деяким позиціям постійно гойдалки. Окупанти доповідають, що вони цю позицію зайняли, а вже за годину ЗСУ вибивають їх", – сказав експерт.

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