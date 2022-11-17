"Россияне теперь задумаются": Арестович прокомментировал результаты ракетных обстрелов

Если сравнивать обстрелы 10 октября и 15 ноября, эффективность работы ПВО выросла на 20%. Даже если сравнивать количество жертв и пораженных объектов, то заметно, что эффективность ПВО растет.

Об этом на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он также отметил, что это очень положительный месседж, который не может не заставить задуматься россиян о задачах и эффективности их выполнения.

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По словам Арестовича, после обстрела, который был 15 ноября, Столтенберг очень четко сказал, что приоритетной целью НАТО является усиление украинской системы ПВО.

Это необходимо также, чтобы не было новых прецедентов с залетанием каких-либо ракет на территорию Польши и других стран Альянса.

Подробнее об эффективности украинского ПВО: смотрите видео

Арестович отмечает, что нам нужны NASAMS, потому что в работе с этими системами меньше шансов потерять управление, чем работая со старыми С-300.

Я вообще удивлен, что С-300 летают в принципе, мы конечно следим за ними и стараемся, но это такая себе история,

– говорит Алексей Арестович.

Коротко о массированном ракетном ударе по Украине 15 ноября