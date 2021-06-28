Ситуация сложная, – Эйдман назвал страны, которые не готовы договариваться с Путиным

В вопросе отношений с Россией позиции стран Европы отличаются. В то же время некоторые государства принципиально противодействуют Кремлю, из-за чего не готовы к переговорам с Владимиром Путиным.

Об этом в эфире программы "Между прочим" рассказал немецкий политолог Игорь Эйдман. Он отметил, что говорится о тех странах, которые имеют собственный резко негативный опыт коммуникации с Кремлем в российском и советском варианте.

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Какие страны не готовы договариваться с Кремлем

"Прибалтийские страны и Польша (не готовы договариваться с Россией – 24 канал) – наиболее последовательные страны", – сказал политолог.

Он отметил, что говорится также и о Великобритании, которая ориентируется больше на США, чем на Евросоюз.

"Если брать во внимание собственно европейские страны, то Нидерланды показывают (позицию против договоренностей – 24 канал) принципиально, в значительной степени из-за трагедии с Boeing – слишком много граждан этой страны погибло от рук путинских бандитов", – сказал Игорь Эйдман.

. 17 июля 2014 года над Донбассом сбили Boeing-777. Ракету запустили пророссийские наемники из территории, неподконтрольной Украине. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившихся на борту – 193 были гражданами Нидерландов.

Другие страны в целом демонстрируют готовность к компромиссу, и Германия с Францией – не самый плохой пример, позиция Италии еще более лояльна к Кремлю, сказал политолог. В соответствующем вопросе он также обратил внимание на такие страны как Греция, Кипр и Венгрия.

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Ситуация довольно сложная, причины – это категорическое нежелание европейцев идти на какие-то столкновения, резкие шаги на какие-либо или насильственные действия, попытка договориться любой ценой с любым бандитом,

– сказал Эйдман.

Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео