Избежать массовой мобилизации все сложнее: почему в России существенно увеличивают выплаты военным

В России возникает дефицит местного "насєленія", которое готово идти на войну против Украины. Поэтому страна-агрессор существенно увеличивает единовременные выплаты за подписание контракта. В одном из регионов сумма дошла до более чем 19 тысяч долларов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, заметив, что ситуация здесь достаточно простая и понятная. Это – чистая экономика. Есть "товар" – оккупанты. Возникает дефицит товара, поэтому начинает расти цена на него.

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В России будут проблемы с пополнением оккупантов

Как отметил Эйдман, объем оккупантов постоянно сокращается. Соответственно государство вынуждено поднимать цены в надежде на то, что население продолжит себя продавать и идти на войну.

Почему произошел дефицит? Уже вероятно до самых непутевых доходит, что серьезные деньги можно заработать. Но, вероятнее всего, их получат твои потомки. А сам оккупант погибнет или станет инвалидом,

– сказал Эйдман.

Кроме того, по мнению Эйдмана, большинство населения России таки не готово продавать себя и идти на войну. Туда направляются преимущественно такие категории граждан. Сюда входят зэки; мигранты, которых насильно загоняют; жители депрессивных регионов; граждане, которые имеют проблемы с долгами.

Эти источники начинают заканчиваться. Зэков когда-то сильно гнали. Еще во время Пригожина. Но большинство из них уничтожены. Другие знают об их судьбе и не уходят. Из депрессивных регионов тоже желающих идти меньше. Избежать широкомасштабной мобилизации там все труднее. Пока латают дыры таким образом,

– сказал Эйдман.