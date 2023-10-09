Смертельное ДТП во Львовской области: могла пострадать экс-глава МИД Грузии

Во Львовской области в результате ДТП погибла водитель легковушки. В другой машине была 46-летняя иностранка. Вероятно, это бывшая глава МИД Грузии Эка Ткешелашвили.

В воскресенье, 8 октября, произошло лобовое столкновение Hyundai и Audi A8 на трассе Киев – Чоп, о чем сообщили в полиции Львовщины. В то же время со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах 24 Канал предполагает, что в Audi A8 была Ткешелашвили.

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Смертельная авария во Львовской области

Также подтверждает предположение, что в одном из автомобилей была экс-глава министерства иностранных дел Грузии тот факт, что в сообщении правоохранителей говорится, что пострадавшей 46 лет.

В результате столкновения водитель Hyundai от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и пассажирка Audi A8, 46-летняя иностранка, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу,

– говорится в источнике.

Отметим, что Эта Ткешелашвили родилась 23 мая 1977 года – то есть ей в 2023 году действительно исполнилось 46. Вместе с тем с 2017 года она является главой Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине.

Важно, что за рулем Audi A8 был 36-летний львовянин, а Hyundai – 53-летняя жительница Киева. Собственно, она и погибла в результате лобового столкновения. Произошло это около 16:10 вблизи города Буськ Золочевского района.

Во Львовской области произошла смертельная авария / Фото полиции

Обратите внимание! По части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины правоохранители открыли производство. В нем говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Вспомним напоследок, что 3 октября в Венеции в Италии произошло ДТП, в результате которого погибла чиновница из Госагентства водных ресурсов Украины. Речь идет об Ирине Пащенко – ей было всего 30 лет.