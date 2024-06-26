Уникальный случай: экипаж Bradley сбил российский FPV-дрон из пушки Bushmaster

Бойцы экипажа "Кача" из третьего механизированного батальона 47 ОМБр "Магура" зафиксировали уникальный момент сбивания вражеского дрона из пушки Bushmaster.

Мощные кадры опубликовала пресс-служба 47 отдельной бригады. Там отметили, что уже месяц фиксируют высокую активность вражеских FPV-дронов в зоне своей ответственности.

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Экипаж БМП Bradley сбил вражеский FPV-дрон из пушки Bushmaster. Воины 47 ОМБр пошли на опережение и не позволили поразить американскую машину,

- говорится в сообщении.

Экипаж Bradley сбил российский FPV-дрон: видео

Небо усеяно вражескими дронами

Там подчеркивают, что небо на Покровском направлении усеяно российскими ударными беспилотниками.

"За день россияне запускают более сотни FPV-дронов. И это только в зоне ответственности 47 отдельной механизированной бригады. Такую активность наблюдаем уже месяц", - объясняют в 47 ОМБр.

К слову, президент Владимир Зеленский посетил Донецкую область и лично поблагодарил бойцов 110-й бригады и 47-й бригады, отметив их героичность и результативность.