Экипаж самолета отказался взлетать из-за позорных выходок пассажиров

Американская авиакомпания Southwest Airlines 15 апреля заявила, что самолет не пойдет на взлет, пока пассажиры не уберут беспорядок, оставленный ими посреди прохода салона.

Дело в том, что пассажиры авиалайнера устроили беспорядок в салоне. Стюардесса заявила, что самолет взлетит только тогда, когда все уберут.

Смотрите также Перевозка багажа в экономклассе Turkish Airlines теперь будет платной

Что сделали пассажиры

Эту историю рассказал один из пассажиров рейса. Стюардесса, по имени Дженнифер Шапер, утверждала, что кто-то рассыпал рис по полу салона. Когда члены экипажа тоже это заметили, они требовали от виновника убрать беспорядок.

"Она дала нам всем понять, что нас неправильно воспитали, и она разочарована всеми нами", – рассказали очевидцы.



Выходка пассажиров / Фото с твиттера

По словам пассажиров, когда самолет наконец-то вылетел, им не подали напитки в качестве "наказания" за инцидент.

Позже представитель Southwest Airlines извинился за отсутствие прохладительных напитков.

В Берлин на несколько часов прилетал загадочный рейс из Москвы