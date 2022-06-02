"Экипаж уже съели рыбы": со дна Киевского водохранилища подняли российский вертолет

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла почти две сотни вертолетов. Один из них удалось вытащить со дна Киевского моря.

Об этом рассказали в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. С помощью этого вертолета кафиры должны идти на украинскую столицу, но попали на нем разве что на дно Киевского моря.

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Так выглядит "мощь второй армии мира"

Украинские военные подчеркивают, что вертолет "приводить" удалось в начале полномасштабного вторжения. Теперь же его вытащили со дна, чтобы он не загрязнял нам воду.

Сам же экипаж вражеской машины, по-видимому, стал поживой для местных рий. А вот его остатки дают каждому возможность наглядно познакомиться со "всей мощью второй армии мира".



Российский вертолет достали со дна Киевского моря / Фото из фейсбука 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев

Заметим, что с 24 февраля россияне понесли просто безумные потери в войне против Украины. Наши защитники и защитницы отправили на тот свет десятки тысяч кафиров, а также уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Еще немного и будет 31 тысяча "двухсотых" кафиров

За почти 100 дней войны нам удалось уничтожить 30 850 российских военных . Причем за минувшие сутки в ад отправили 150 бойцов страны-агрессорки.

Вражеская техника тоже ежедневно превращается в металлолом. Мы уже лишили "вторую армию мира" 1363 танка, 3354 боевых бронированных машин, 661 артиллерийской системы, 207 ракетных систем залпового огня, 95 единиц средств ПВО, 2325 автомобилей и автоцистерн, а также 51 единицы специальной техники. Кроме того, у врага стало на 210 самолетов, 175 вертолетов, 521 БпЛА, 120 крылатых ракет и 13 судов меньше.

Где сейчас самое горячее на фронте: коротко о главном

Лиманское направление. Рядом с населенным пунктом Райгородок шли бои. В результате российские военные не только понесли потери, но и отступили.

Рядом с населенным пунктом Райгородок шли бои. В результате российские военные не только понесли потери, но и отступили. Северодонецкое направление. Оккупанты пробовали взять штурмом Боброво и Устиновку. Для этого они использовали минометы. Но и в этом случае им не удалось добиться поставленных перед собой целей.

Оккупанты пробовали взять штурмом Боброво и Устиновку. Для этого они использовали минометы. Но и в этом случае им не удалось добиться поставленных перед собой целей. Неспокойно также в Камышевахе. Ее военные "второй армии мира" тоже хотели штурмовать. Часть города они взяли под контроль. В то же время следует понимать, что там продолжаются бои.

Ее военные "второй армии мира" тоже хотели штурмовать. Часть города они взяли под контроль. В то же время следует понимать, что там продолжаются бои. А вот отступить захватчикам пришлось в районе Нагорного и Белогоровки. Наши защитники накрыли там россиян огнем. Что и заставило их передумать по поводу возможного штурма населенных пунктов.

Достойно внимания – артиллерия поджарила кафиров, которые вытоптали обидное слово: смотрите видео