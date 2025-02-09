Убытки на 3,5 триллиона гривен: в Калифорнии показали экологические последствия войны России в Украине

В Университете Беркли состоялась выставка, которая привлекла внимание к экоциду России в Украине. Организаторы показали свидетельства украинцев и последствия войны в фото и видео, оставленных на онлайн-платформе Svidok.org.

Во время мероприятия выступили известные специалисты по экологии и окружающей среде, которые прокомментировали ситуацию в Украине и последствия экопреступлений россиян.

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Анастасия Федык, профессор Беркли, главный экономист AI for Good Foundation и одна из организаторов выставки, отметила, что участники инициативы работают над поиском доказательств для судебного дела, находят пути документирования нанесенного ущерба и разрабатывают планы по восстановлению природных ресурсов Украины.

Мы начали большой сбор свидетельств экоцида в Украине, призывая всех украинцев предоставлять доказательства экопреступлений России в Украине. Проблема экологической катастрофы в Украине, вызванная войной, имеет масштабы, выходящие далеко за пределы линии соприкосновения. Она будет иметь большую огласку, и мы верим, что аккумулируем силы для восстановления пострадавших территорий. А еще – оставим много информации для следующих поколений,

– рассказала Анастасия Федик.

Анастасия Федик / Фото Татьяны Редько

Кульминацией мероприятия была презентация военных фото и видео, сделанных пользователями платформы Svidok.org.

К слову, каждый человек может рассказать на платформе о том, как переживает ежедневные обстрелы России, стал свидетелем разрушения зданий или экологических преступлений, получил ранения, пережил оккупацию, вынужденную эвакуацию, волонтерство, адаптацию к жизни в условиях войны, а также размышления или творчество. Также в текст можно добавлять фотографии и видео. Чтобы сохранить воспоминание, нужно зарегистрироваться на Svidok.org или воспользоваться телеграмм-ботом – @SvidokNoteBot или бесплатной телефонной линией по номеру 0 800 507 480.

На выставке в Беркли показали свидетельства с онлайн-платформы Svidok.org / Фото Татьяны Редько

Увидеть последствия экоцида России в Украине пришли около сотни людей, среди которых признанные ученые. Участники выставки не скрывали, что были поражены от увиденного.

"Преступления, которые совершает россия в Украине, – не просто гуманитарные, но и бесстыдные акты насилия против природы и благосостояния всех нас. Надежда приходит от наблюдения за устойчивостью украинцев, включая факты, науку и некоторые из лучших умов, чтобы внедрить инновации в наш выход из этой черной дыры насилия россии. Нам всем нужно подключиться и сделать правильные вещи, сейчас. Это обязанность нашего поколения", – поделился впечатлениями от свидетельств украинцев предприниматель и основатель компании, занимающейся инновационными технологиями Даниэль Долтон.

Участники выставки в Беркли / Фото Татьяны Редько

"Трагично видеть влияние войны от мин, оставленных на украинской земле, до травмированных животных", – сказал выпускник Беркли, который пришел на мероприятие.

Это очень эмоционально, особенно, когда видишь затопленные дома. Вся жизнь людей осталась под водой – их воспоминания, семейные реликвии, любимые парки... Это шокирует и одновременно стимулирует задуматься, как я могу помочь,

– говорит студент Беркли.

Разрушительные последствия российской агрессии для экологии

В рамках события состоялась панельная дискуссия ученых и экологов, главной целью которой было показать сокрушительные последствия для экологии имеет война России в Украине и привлечь внимание мирового сообщества к этой проблеме.

На панельной дискуссии ученых и экологов обсудили вопросы Украины / Фото Татьяны Редько

По словам Генерального консула в Сан-Франциско Дмитрия Кушнерука, экоцид в Украине несет колоссальные убытки:

13 национальных природных парков, 8 заповедников и 2 биосферные резервации оккупированы войсками рф;

ущерб понесли 20% природоохранных территорий Украины;

обстрелы и пожары уничтожили более 24 тысяч гектаров леса, а в целом треть украинских лесов получила серьезные повреждения;

подрыв Каховской ГЭС, произошедший 6 июня 2023 года, забрал 14 кубических километров воды – это ресурс, жизненно необходимый для населения и аграрного комплекса региона. Действия российской армии привели к затоплению 80 городов и сел, разрушения огромной части Херсонщины и экологические убытки в размере более 14 миллиардов долларов.

Российская война против Украины – это не просто жестокая кампания насилия против суверенного государства. Это геноцид украинского народа, попытка уничтожить украинскую культуру и экоцид – преступление против окружающей среды, последствия которого будет чувствовать весь мир,

– подчеркнул Дмитрий Кушнерук.

Дмитрий Кушнерук / Фото Татьяны Редько

Генеральный консул в Сан-Франциско добавил, что около 139 тысяч квадратных километров украинских земель остаются заминированными. Ежегодно это наносит ущерб на 11,2 миллиарда долларов. Полное разминирование может стоить около 37 миллиардов долларов.

В Минприроды отмечают, что официально зафиксировано более 7000 преступлений против окружающей среды, а общие экологические убытки от агрессии рф превышают 3,5 триллиона гривен. И это не окончательная цифра: для тщательной оценки последствий войны нужна деоккупация и разминирование украинских земель.

Весь мир ощущает последствия агрессии России из-за ускорения климатических изменений, что подтверждают ученые. Только за два годы выбросы парниковых газов в результате полномасштабной войны превысили 180 миллионов тонн CO₂. Это годовой уровень 175 стран мира.

Климатические изменения – это реальность. Они уже происходят, и война в Украине только углубляет этот процесс, вызывая экологические катастрофы и увеличивая выбросы парниковых газов,

– утверждает участник выставки, известный эксперт по водной политике, профессор Питер Глик.

Во время мероприятия собрали средства на поддержку украинской армии

В рамках мероприятия также состоялся аукцион, где представили произведения искусства Екатерины Криволап, Анны Заячкивская, Александры Стецик и Марии Федик. В итоге удалось собрать 12 тысяч долларов. Средства направят, в частности, на закупку тактической медицины спецподразделения "Кракен".

Во время события также объявили, что Университет Беркли объединяется со Svidok.org, Фондом AI for Good, Украинским католическим университетом, чиновниками Украины, в частности Минприроды, и учеными из разных стран мира, чтобы начать активную и системную борьбу с экоцидом в Украине.