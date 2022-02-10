Экономическая война против Украины, – США о военных учениях России в море

В США заявили, что под предлогом военных учений Россия устроила экономическую войну против Украины. Москва ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях.

Этой блокадой Россия препятствует морским перевозкам, необходимым украинской экономике. Такой вывод был сделан в посольстве США в Украине.

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Российская экономическая война против Украины продолжается,

– отметили в сообщении.

Россия хочет устроить морскую блокаду

Россия хочет закрыть районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля. Москва собирается сделать это под предлогом так называемых ракетных и артиллерийских "учений". Пути в украинские порты будут заблокированы полностью. При этом никаких коридоров для торговых судов не предусмотрено.

Российская морская блокада станет главным вопросом заседания СНБО, которое пройдет 11 февраля в Харькове. Алексей Данилов рассказал, что этот вопрос определили как безотлагательный.

Министр обороны Алексей Резинков заявил, что Украина ожидает ответ от европейских партнеров. МИД Украины проинформировали о решительном протесте.

Россия закрывает районы Черного и Азовского морей на время своих учений:

Россия отменила блокаду Азовского моря прямо посреди встречи советников лидеров "нормандской четверки", которая проходит 10 февраля в Берлине.

Текст поста посольства:

Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины.