Под угрозой – Азия: мир быстрыми темпами движется к большой войне
Кроме очевидного вывода, что мир быстрыми темпами движется к большой войне, прокомментирую эту тенденцию как экономист.
Последствия роста оборонных расходов
Оборонные расходы в мире растут со значительным опережением ВВП и производительности. О том, какие это будет иметь последствия, рассказал Юрий Гайдай, информирует 24 Канал.
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1. Негативное влияние на производительность. Оборонные расходы растут за счет меньших инвестиций в человеческий капитал (образование, медицина) и в инфраструктуру.
Значительные инвестиции и другие стимулы от правительства вытягивают в эту сферу качественный человеческий капитал из других сфер – тех, кто мог быть качественным управленцем, инноватором, исследователем в гражданских направлениях. При этом эффекты "перелива", когда оборонные технологии затем перетекают в гражданскую экономику на самом деле довольно ограничены и оттянуты во времени, поэтому не компенсируют потерь.
2. Часто оборонные расходы наращиваются из-за высоких налогов. Большая доля государства, как правило, уменьшает производительность экономики, перераспределяя средства из рыночных сегментов в менее конкурентную оборонку.
3. Более высокая роль военных, большие оборонные расходы – это почти всегда плохо для демократии и институтов. Все потому, что оборонный сектор из-за своей закрытости всегда уязвим к коррупции, а управленческие практики в армии – о четкой субординации и соблюдении приказов, с соответствующей селекцией.
Что характерно, более уязвимы – как раз развивающиеся экономики. Им труднее достичь перетока положительных эффектов в гражданский сектор, их институты более уязвимы, они больше страдают от низкой производительности.
Развитым экономикам легче играть в эту игру с меньшим долгосрочным ущербом для себя.
Кстати, о Китае – он как раз уязвим. И это тоже аргумент в пользу того, что продолжающаяся милитаризация Азии не может быть постоянной. Она взорвется или войной, политическим или экономическим кризисами, или их сочетанием.
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