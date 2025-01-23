Кремль пытается скрыть свои экономические проблемы для демонстрации силы, – ISW

В среду, 22 января, во время совещания по экономическим вопросам Путин заявил, что прошедший 2024 год был "сильным годом" для российской экономики. Так Кремль начал информационную операцию, которая должна заверить – экономика страны-агрессора работает хорошо.

О попытке России создать такое ложное впечатление несмотря на многочисленные свидетельства проблем пишут в ISW, передает 24 Канал. Институт изучения войны продолжает наблюдать за макроэкономическими данными, которые прямо противоречат заявлениям Москвы об успешном развитии российской экономики.

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Что хочет показать Россия

Путин заявил, что Россия имеет управляемый дефицит бюджета в 1,7 процента. Государство-террорист якобы достигло 26-процентного увеличения доходов, не связанных с нефтегазовым сектором – до 25,6 триллиона рублей (примерно 257,9 миллиарда долларов США) в 2024 году.

Российский президент также объявил о 9,5-процентном повышении страховых и военных пенсий для преодоления растущей российской инфляции.

Накануне российское Министерство финансов обнародовало отчет, в котором прогнозирует экономический рост. Там предполагают, что доходы бюджета страны-агрессора в декабре 2024 года достигли рекордного уровня – в более 4 триллионов рублей (около 40 миллиардов долларов США). Это на 28 процентов больше, чем в декабре 2023 года. Более того, это самый высокий уровень, зафиксированный с 2011 года.

Какие проблемы видят эксперты

Однако в ISW убеждены, эти данные не учитывают неприемлемый уровень российских расходов на оборону, безудержную инфляцию, рост дефицита и эрозию суверенного фонда благосостояния.

Эксперты отмечают, что недавно Москва ввела политику, направленную на увеличение расходов на оборону, в то время как российское общество имеет проблемы с нехваткой рабочей силы, более широкими демографическими проблемами, уменьшением сбережений и ростом зависимости от помощи.

Экономика России сталкивается с ростом процентных ставок, завышенными зарплатами и ухудшением производственных мощностей.

Эти экономические реалии свидетельствуют о том, что усилия Кремля по демонстрации экономической мощи в значительной степени является информационной операцией, направленной на то, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию и демонстрировать российскую мощь за рубежом, одновременно маскируя настоящие вызовы, которые стоят перед российской экономикой и особенно возрастут из-за войны России против Украины,

– заключают в Институте изучения войны.

Ранее 24 Канал сообщал, что почти половина россиян, 47, 6%, признают – из-за войны против Украины их жизнь ухудшилась. Государство-террорист страдает от огромных цен на продукты.