Экономика "горит" на глазах: в атакованном Петербурге начинается форум, на котором выступит Путин

На 3 июня в российском Санкт-Петербурге запланировали международный экономический форум. На нем должен выступать и президент страны-агрессора Владимир Путин. Однако атака на местный нефтяной терминал несколько подкорректировала основной фокус внимания.

Местные жители снимают последствия атаки и делятся первыми впечатлениями от "торжественного открытия форума". Детали о том, что сейчас происходит в "культурной столице России", и как там готовятся проводить форум, собрал 24 Канал.

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Какова ситуация с экономическим форумом?

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город полностью готов к проведению ПМЭФ-2026. Со своей стороны, Дмитрий Песков заверил, что российский диктатор традиционно примет участие в форуме. Выступление запланировано на пятницу, 5 июня.

Ожидается, что на ПМЭФ-2026 значительное внимание будут уделять нефтегазовой тематике. Среди ключевых вопросов – динамика цен на нефть, политика ОПЕК+, экспорт в контексте санкций, а также спрос со стороны Китая и Индии. Именно эти факторы будут определять доходы российского нефтяного сектора в ближайшие месяцы.

Но не стоит забывать и о другом важном факторе – украинские удары по нефтяной инфраструктуре врага, которые существенно истощают экономику России.

Россияне наблюдают, как пылает нефтяной терминал: смотрите видео

В сети распространяют видео, на которых четко видно беспилотники, которые и стали первыми гостями форума. Предполагается, что это дроны типа FP-1. Они, очевидно, и вызвали пожар на нефтяном терминале. Кроме того, в аэропорту Пулково введены ограничения на прием и отправку рейсов.

БпЛА летят на форум: смотрите видео

Кадры из задымленного Санкт-Петербурга распространил и глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Экономика горит на глазах,

– написал он.

Обстановка в Санкт-Петербурге: смотрите видео со страницы Коваленко

Кого ожидают увидеть на форуме?

Несмотря на войну против Украины, западные санкции и экономические трудности, Кремль стремится показать, что Россия якобы остается открытой для международного сотрудничества и бизнеса. Среди наиболее заметных участников форума этого года:

Родни Мимс Кук-младший – руководитель Комиссии изобразительных искусств США и представитель администрации президента Дональда Трампа;

Кэндис Оуэнс – американская консервативная политическая комментаторка и блогерка;

Эндрю Тейт – противоречивый интернет-инфлюенсер (его участие пока официально не подтверждено);

Томас Брух – немецкий миллиардер и владелец сети гипермаркетов Globus;

принц Абдулазиз бин Салман – министр энергетики Саудовской Аравии;

Хайтам Аль-Гайс – генеральный секретарь ОПЕК;

а также представители крупного российского бизнеса, чиновники и руководители государственных компаний, в частности из энергетического сектора.

Отметим, что накануне, 2 июня, взрывы гремели в Краснодарском крае государства-агрессора. Генштаб впоследствии подтвердил поражение Ильского нефтеперерабатывающего завода. Примечательно, что это уже по меньшей мере 16-я атака на этот НПЗ с начала полномасштабного вторжения.