Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что существуют мнения о том, что Китай готовится к военным действиям против Запада, тех, кто может ввести санкции, поэтому ему нужно это золото. А Россия, чтобы получать ресурсы для поддержания своей экономики в более-менее нормальном состоянии, вынуждена его продавать.
Путин активно использует запасы золота
Как пояснил главный консультант Национального института стратегических исследований, Россия вынуждена идти на такие шаги и для того, чтобы удерживать курс рубля на том уровне, на котором он находится сейчас. Несколько лет назад 1 доллар составлял 100 рублей, сейчас – примерно 85.
Чтобы удерживать курс собственной валюты, необходимо затрачивать определенные ресурсы. И это золотые резервы, которые Россия очень активно использует. Здесь возникает вопрос: а сколько там осталось золота? Ведь его, я думаю, используют с начала полномасштабной войны. Просто сейчас это достигло максимальных значений,
– подчеркнул Ус.
Для России это, по словам эксперта NISS, очень неприятная история с точки зрения построения будущего. Может реализоваться сценарий, при котором золотые резервы иссякнут.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Фактически сейчас накопленное ранее золото поддерживает российскую экономику. Но все исчерпаемо, оно тоже. Если не будет этих золотых резервов, тогда уже непонятно, чем Россия будет вынуждена зарабатывать себе средства,
– озвучил Ус.
Как Россия пытается держать экономику на плаву: смотрите в видео
Россия больше не способна покупать себе друзей
На фоне экономических проблем и нехватки денег Москва начала терять своих друзей. Без финансов, как отметил эксперт NISS, Россия перестает интересовать те страны, которые раньше ориентировались на нее. Они начинают существенно менять свою позицию. В частности, начала отдаляться Сербия.
Сербия поняла: Россия уже не может поддерживать ее финансово так, как делала это раньше, и, соответственно, меняет курс. Она встречается с украинской делегацией, с президентом Украины, с другими высокопоставленными чиновниками и тем самым дает России очень неприятную пощечину. Ведь ее "военкоры" очень негативно отреагировали на встречу лидеров Сербии и Украины. Это проявления экономических проблем. То есть у России уже нет денег, чтобы всех купить,
– пояснил Ус.
Он отметил, что до Сербии соответствующий сигнал послал и Азербайджан. Страна постоянно демонстрирует, что больше не ориентируется на Россию, а делает то, что сама считает нужным, а не то, что хочет Кремль. Таковы новые реалии. Ус подытожил, что они обусловлены тем, что у России нет достаточных ресурсов для того, чтобы покупать себе друзей.