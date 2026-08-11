Про це в етері 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що є думки, що Китай готується до військових дій проти Заходу, тих, хто може запровадити санкції, тому йому потрібно це золото. А Росія для того, щоб отримувати ресурси для підтримання своєї економіки в більш-менш нормальному стані, змушена його продавати.

Путін активно використовує запаси золота

Як пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, Росія змушена йти на такі кроки й для того, аби тримати курс рубля на тому рівні, на якому він нині перебуває. Декілька років тому 1 долар становив 100 рублів, зараз орієнтовно 85.

Щоб тримати курс власної грошової одиниці, треба витрачати певні ресурси для цього. І це є золоті резерви, які Росія дуже посилено використовує. Тут питання – а скільки там лишилось золота? Тому що його, я думаю, використовують із початку повномасштабної війни. Просто зараз це набрало максимальних значень,

– підкреслив Ус.

Для Росії це, зі слів експерта NISS, дуже неприємна історія з погляду побудови майбутнього. Може програтися сценарій, за яким золоті резерви закінчаться.

Фактично зараз накопичене раніше золото тримає російську економіку. Але все вичерпне, воно також. Якщо не буде цих золотих резервів, тоді вже незрозуміло чим Росія буде змушена заробляти собі кошти,

– озвучив Ус.

Як Росія намагається тримати на плаву економіку: дивіться у відео

Росія більше не здатна купувати собі друзів

На тлі економічних проблем, нестачі грошей Москва почала втрачати своїх друзів. Без фінансів, як зазначив експерт NISS, Росія перестає цікавити ті країни, які орієнтувалися раніше на неї. Вони починають суттєво змінювати позицію. Зокрема почала віддалятися Сербія.

Сербія зрозуміла: Росія вже не може підтримувати її фінансово так, як це робила раніше і відповідно робить розворот. Вона зустрічається з українською делегацією, з президентом України, з іншими високопосадовцями і дає тим самим дуже неприємний ляпас Росії. Адже її "воєнкори" дуже негативно відреагували на зустріч лідерів Сербії та України. Це прояви економічних проблем. Тобто в Росії вже немає грошей, щоб усіх купити,

– пояснив Ус.

Він зауважив, що до Сербії відповідний сигнал зробив і Азербайджан. Країна постійно демонструє, що не дивиться вже в російському векторі, а робить те, що сама вважає за потрібне, а не те, що хоче Кремль. Такими є нові реалії. Ус підсумував, що вони породжені тим, що у Росії немає достатніх ресурсів для того, щоб купувати собі друзів.