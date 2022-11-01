Около 40% энергетической инфраструктуры повреждены: Зеленский анонсировал "экономический Рамштайн"

Россия повредила около 40% энергетической инфраструктуры Украины. Нашему государству нужна помощь, им может стать так называемый "экономический Рамштайн".

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.

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Владимир Зеленский проинформировал еврокомиссара о последствиях энергетического терроризма со стороны России, серьезно повредившей уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

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Глава государства рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны государств – членов ЕС.

Владимир Зеленский отметил, что целесообразно создать платформу для поддержки украинской экономики, в частности, энергетической сферы, вроде Контактной группы в формате "Рамштайн".

Эта платформа, такой "экономический Рамштайн", строится и заработает. Вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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