В Раде ответили, планируют ли ввести экономическое бронирование

Экономическое бронирование в Украине – чрезвычайно чувствительная тема. Среди депутатов идут острые дискуссии, возможно ли вообще его ввести. И если да, то в каком формате.

Об этом 24 Каналу рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, заметив, что сегодня среди сторонников этой идеи нет общего знаменателя, как экономическое бронирование должно работать.

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Что известно об экономическом бронировании

Как отметил Вениславский, во всех форматах экономического бронирования, которые обсуждают, есть похожий подход. Согласно ему работнику нужно иметь определенный уровень зарплаты, а предприятие должно отчислить за него определенные налоги в государственный бюджет. В таком случае он сможет претендовать на экономическое бронирование.

Понятно, что есть и противники экономического бронирования. Оно действительно приведет к ситуации, когда люди с высокой зарплатой смогут избежать мобилизации.

Понимаем, что нельзя нарушить принцип равенства, который закреплен на уровне Конституции. Это может углубить раздел между бедными и богатыми. Также есть сигналы от военных. Они также спрашивают, могут ли из тех денег, которые они зарабатывают, уплатить налоги и иметь право на увольнение с военной службы. Поэтому вопрос очень чувствительный,

– сказал Вениславский.

По состоянию на сегодня в Верховной Раде нет голосов в поддержку той или иной модели экономического бронирования.

СМИ сообщали, что в Украине временно прекратили процедуру бронирования до 15 ноября 2024 года. Якобы президент Владимир Зеленский был недоволен из-за бронирования 1,5 миллиона человек.