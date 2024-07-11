Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко в эфире 24 Канала объяснила, почему чрезвычайно важно принять закон об экономическом бронировании.

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О важности экономического бронирования

Сейчас зарегистрировано 3 законопроекта об экономическом бронировании. Идеи – не новые, о них уже неоднократно говорили.

Первая предусматривает повышенный военный сбор в 20 тысяч 400 гривен, которые работодатель платит за работника, которого хочет зарезервировать.

Второе предложение – возможность бронирования работников с зарплатой не менее 36 тысяч гривен.

І третье – им могут воспользоваться ФЛП, которые имеют и высокую зарплату, и готовы платить повышенный военный сбор. В то же время ФЛП должен действовать не менее полугода до вступления в силу закона.

В парламенте подсчитали, что 20 тысяч гривен – это средняя заработная плата в Украине и минимальная сумма для содержания одного бойца.

Все максимально должны быть привлечены к обороне страны. Это же не говорится о том, что ты никогда в жизни не сможешь быть привлечен к Силам обороны. Это об определенном периоде для выполнения определенных задач на своем предприятии,

– отметила Галина Васильченко.

Если придет время и нужно будет забронированных работников мобилизовать, то это произойдет. Однако должны понимать, что без денег вести оборону вообще невозможно.

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О нехватке работников

По словам народного депутата, много женщин переквалифицируются в профессии, которые ранее были исключительно мужскими. Есть соответствующие программы, которые помогают перейти из одной сферы в другую.

На сегодня уже не знаю ни одной отрасли, кто бы не озвучивал, что действительно огромная нехватка работников,

– отметила Васильченко.

Ранее Минэкономики назвало предприятия, которые могут забронировать до 100 процентов работников.