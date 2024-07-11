Народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів Галина Васильченко в етері 24 Каналу пояснила, чому надзвичайно важливо ухвалити закон про економічне бронювання.
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Про важливість економічного бронювання
Наразі зареєстровано 3 законопроєкти про економічне бронювання. Ідеї – не нові, про них уже неодноразово говорили.
Перша передбачає підвищений військовий збір у 20 тисяч 400 гривень, які роботодавець сплачує за працівника, якого хоче зарезервувати.
Друга пропозиція – можливість бронювання працівників із зарплатнею не менше ніж 36 тисяч гривень.
І третя – нею можуть скористатися ФОПи, які мають і високу зарплату, і готові платити підвищений військовий збір. Водночас ФОП повинен діяти не менш як пів року до набрання чинності закону.
У парламенті підрахували, що 20 тисяч гривень – це середня заробітна плата в Україні й мінімальна сума для утримання одного бійця.
Усі максимально мають бути залучені до оборони країни. Це ж не мовиться про те, що ти ніколи в житті не зможеш бути залучений до Сил оборони. Це про певний період для виконання певних завдань на своєму підприємстві,
– наголосила Галина Васильченко.
Якщо прийде час і потрібно буде заброньованих працівників мобілізувати, то це відбудеться. Однак маємо розуміти, що без грошей вести оборону взагалі неможливо.
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Про брак працівників
За словами народної депутатки, багато жінок перекваліфіковуються у професії, які раніше були винятково чоловічими. Є відповідні програми, які допомагають перейти з однієї сфери в іншу.
Станом на сьогодні вже не знаю жодної галузі, хто б не озвучував, що справді величезний брак працівників,
– зазначила Васильченко.
Раніше Мінекономіки назвало підприємства, які можуть забронювати до 100 відсотків працівників.