На сегодня в Раде одной инициативной группой депутатов зарегистрировано три законопроекта об экономическом бронировании. Дмитрий Наталуха рассказал, когда за них будут голосовать в парламенте.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире телемарафона объяснил, что предлагают все три документа.

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Каким может быть экономическое бронирование

По его словам, первый законопроект предусматривает 20 тысяч гривен увеличенного ежемесячного военного сбора за одно забронированное лицо, одного критического специалиста.

Второй документ предлагает установить минимальную заработную плату, от которой стартует право на бронирование. Речь идет о 36 600 гривен. Это касается исключительно наемных работников в юридических лицах.

Третий законопроект – смешанная, гибридная модель. Он вводит минимальную зарплату для наемных работников юридических лиц в размере 36 600 гривен и для ФЛП устанавливает увеличенный военный сбор в размере 20 тысяч гривен.

Когда будут рассматриваться эти законопроекты

Наталуха считает, что до конца июля уже может состояться первое чтение этих законопроектов. Что касается второго чтения, то нардеп уверен, что с ним случится такая же история как с законом о мобилизации, когда законопроект об экономическом бронировании просто заспамят правками противники этой идеи. И будет тратиться много времени на их отработку.

Чиновник говорит, что где-то ближе к осени может состояться голосование за документ во втором чтении.

Напомним, что ранее Минэкономики назвало предприятия, которые могут забронировать до 100 процентов работников.